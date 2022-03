Tornano in campo le giovanili del Torino. Solo l'Under 17 rimarrà ai box questo fine settimana per osservare la sosta del campionato. Under 16 e Under 15 invece preparano il doppio impegno con la Cremonese in casa. L'Under 18 sfrutta la sosta del campionato per il torneo di Viareggio - a cui i granata non partecipano - per il recupero contro la Roma.