Torino, il weekend delle giovanili: sfide di cartello per Under 18 e Under 15

Primo fine settimana a pieno regime per le giovanili granata. La Primavera se la vedrà con l'Udinese in trasferta sabato alle ore 11. Tutte le Under granata torneranno poi a scendere in campo nel weekend. L'Under 18 allo scontro diretto col Parma, l'Under 17 va invece in trasferta a Bogliasco per sfidare la Sampdoria. Ripartono anche le categorie del biennio Giovanissimi, Under 16 e Under 15 se la vedranno col Como.