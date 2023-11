Fine settimana di trasferte per le giovanili granata. Solo la Primavera infatti giocherà a Orbassano, nella sfida al Bologna in programma domenica alle 15. Tutte le Under invece lasceranno il Piemonte. Under 16 e Under 15 sfideranno il Napoli, l'Under 17 affronterà invece la Cremonese. L'ultima a scendere in campo sarà l'Under 18, impegnata contro l'Inter capolista a Milano.