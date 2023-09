Tutte le giovanili del Torino sono pronte e ascendere in campo questo fine settimana. Under 18 e Under 17 giocheranno in trasferta, mentre la 16 e la 15 faranno il loro esordio casalingo in stagione. Tutte le squadre sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Di seguito gli impegni delle squadre impegnate in questo fine settimane.