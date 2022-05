Il weekend delle giovanili granata si chiude con la conquista dei playoff da parte dell'Under 18 di Asta. Ferme ai box invece Under 16 e Under 15, che hanno aspettato i verdetti degli ultimi playoff per scoprire chi dovranno affrontare agli ottavi. La squadra di Semioli sarà impegnata nel derby con la Juventus, mentre quella di La Rocca affronterà il Cagliari.