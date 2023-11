Tornano in campo le giovanili granata. Sarà un fine settimana di trasferte per le Under granata, tutte fuori dalle mura amiche. Under 16 e Under 15 andranno a Nonantola per sfidare il Modena; nel posticipo di lunedì invece l'Under 18 affronterà la Sampdoria a Bogliasco. Fermo invece il campionato Under 17 questa settimana. Nella giornata di domenica, alle ore 13, scenderà infine in campo la Primavera di Scurto a Orbassano per il match contro la Fiorentina.