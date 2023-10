Tornano in campo le giovanili del Torino. Tutti i campionati delle Under sono avviati e iniziano a entrare nel vivo. Per questo turno giocheranno in caso le formazioni Under 18 e Under 17, rispettivamente contro Parma e Spezia. In trasferta invece Under 16 e Under 15, chiamate a sfidare il Grifone. Domenica in campo infine la Primavera di Scurto nella gara contro il Lecce. Di seguito il programma delle giovanili granata.