Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 in campo con l’Empoli per confermarsi

Weekend a pieno regime per il settore giovanile del Torino. Tutte le squadre dall'Under 17 all'Under 15 scenderanno infatti in campo per il proseguo dei rispettivi campionati. Solo l'Under 18 di Asta andrà in trasferta con l'Empoli, tutte le altre giovanili giocheranno invece davanti ai propri tifosi.