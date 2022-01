Torino, la giornata: oggi in campo la Primavera per il derby della Mole

Il Torino Primavera di Federico Coppitelli oggi alle ore 17 torna in campo per affrontare la Juventus di Andrea BonattI

Quella di oggi sarà una giornata molto importante per la formazione Primavera del Torino che alle ore 17 scenderà in campo per affrontare i pari età della Juventus. La gara si potrà vedere in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, oltre che come sempre sarà possibile seguirla qui su Toro News con la diretta testuale del match ed un ampio servizio di pre e post partita. I granata di Federico Coppitelli hanno fin qui raccolto in classifica 24 punti in 14 giornate mentre i bianconeri di Andrea Bonatti hanno 21 punti.