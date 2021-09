Torino, la Juniores femminile volta pagina. La rosa del nuovo tecnico Riccardi

Il Torino fc rende pubblica la nuova rosa della Femminile, sotto la guida di Riccardi

La Juniores femminile del Toro, dopo il mancato rinnovo di Tatiana Zorri (ora tesserata dal Pinerolo come allenatrice della Prima Squadra), riparte nella stagione 2021/2022 sotto la guida del nuovo tecnico Gianluca Riccardi, allenatore con grande esperienza rispetto al calcio femminile che ha vinto il campionato delle rappresentative regionali U23 nel 2019 (ultimo torneo disputato). Nonostante la mancanza di una Prima Squadra, le giocatrici del Torino (a parte alcune mandate in Serie B per fare esperienza) sono state comunque chiamate a giocare in Juniores. Attualmente, la squadra si sta allenando con il nuovo tecnico da una settimana, in attesa che venga ufficializzata la data d'inizio campionato.