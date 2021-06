Torino, la Primavera che verrà: da Savini a La Marca. I 2003 sono pronti

La squadra di Semioli ha dimostrato di avere potenzialità interessanti e in 4 hanno già affrontato il campionato Primavera

CENTROCAMPO COPERTO - In particolare a centrocampo dove in due hanno già iniziato a giocare con continuità nel Primavera 1. Giorgio Savini conta addirittura 14 partite ed è stato uno dei protagonisti nella rincorsa al quart'ultimo posto. Insieme a lui, nelle ultime 5 partite, si è affacciato anche Tommaso Di Marco . Entrambi potrebbero essere dei punti fermi per la Primavera del futuro. Poi saliranno altri due centrocampisti che in Under 18 hanno dimostrato di avere qualità: il regista Louis Dolcini e l'acquisto invernale Andrei Gheralia (18 presenze, 3 gol e 2 assist). A loro andrà sicuramente aggiunto il 2005 Aaron Ciammaglichela , già quest'anno in Primavera e qualche 2002 potrebbe anche rimanere come fuoriquota ( Continella ha avuto poca continuità, ma ha dimostrato di avere qualità su cui puntare).

DIFESA E ATTACCO - Se a centrocampo potrebbero non esserci necessità di investimenti, in difesa e attacco qualcosa potrebbe arrivare. Nel pacchetto arretrato quest'anno hanno fatto molto bene l'ex Samp Chiarlone e il 2004 Della Valle, ma un giocatore di maggiore esperienza potrebbe tornare comodo. Così come per i terzini. La stagione di Calò e Gregori è stata esaltante, il secondo ha segnato addirittura 4 gol e il primo 2 con 4 assist. Fisicamente i due potrebbero però patire la categoria e quindi in questo ruolo qualche novità potrebbe arrivare. Va detto, però, che Gregori nell'ultimo periodo è anche stato aggregato alla Primavera, quindi qualche possibilità di giocarsi il posto ce l'ha eccome. In avanti il discorso è diverso. Il tridente titolare di Semioli: Gyimah-Barbieri-La Marca ha già esperienza in Primavera 1 (soprattutto i due esterni), ma c'è da aspettarsi almeno un investimento che porti in dote gol pesanti per poter vivere un'annata diversa. Ai tre nomi già fatti, vanno aggiunti Anyimah, due anni fa trascinatore in Under 17 e questa stagione l'ha vissuta quasi tutta in infermeria, ed Eordea, ex Monaco e Salernitana, ha caratteristiche molto interessanti e potrebbe essere un'arma in più per il campionato. La base da cui ripartire però c'è già. Serviranno investimenti importanti per rendere la squadra quanto più competitiva possibile, così da poter vivere una stagione migliore.