Torino: la Primavera contro la Spal senza Celesia e Sava per fare punti salvezza

Il difensore cresciuto sin dalla Scuola calcio in maglia granata è squalificato e salterà la sfida contro i ferraresi

Roberto Ugliono

Ogni settimana, ogni partita è determinante per la Primavera del Torino. In questo momento tutti i punti possono pesare di più. I granata domenica mattina alle 10.30 sfideranno la Spal a Volpiano con l'obiettivo di uscire dalla zona retrocessione per rientrare in quella playout. I ferraresi sono probabilmente la squadra rivelazione del campionato: i biancazzurri, infatti, sono settimi in classifica a discapito di molti pronostici e nonostante il mercato abbia portato proprio a Torino due giocatori importanti come il centrocampista Kryeziu e il trequartista Horvath. La sfida all'andata finì con un folle 2-2 grazie al gol all'ultimo secondo di Lovaglio. Era stato il primo punto della gestione Cottafava. L'allenatore - ex anche della Spal - è stato sostituito da Coppitelli e il tecnico romano, nella sua prima gara giocata una settimana fa a Sassuolo, ha già fatto vedere i primi piccoli cambiamenti.

SOLIDITÀ - Contro il Sassuolo si è visto un Torino più solido, più compatto, ma sempre sciupone. Se Vianni avesse segnato la facile palla gol sullo 0-0, magari l'avventura di Coppitelli sarebbe potuta iniziare con un successo. La sconfitta di misura per l'eurogol di Mattioli penalizza i granata in classifica, ma non deve farlo dal punto di vista del morale. Coppitelli ha già abbozzato un Torino più compatto, contro il quale è difficile giocare.

ASSENZE - Ora per lui è pronto anche il ritorno a una partita casalinga. Lo scenario quest'anno non è il Fila, dove Coppitelli in passato si è tolto parecchie soddisfazioni, ma il Bertolotti di Volpiano. Una cosa non cambierà rispetto al passato. A dare la carica ai suoi ragazzi ci sarà anche Stefano Venneri. Lo speaker del Torino torna a una partita della Primavera, cercando di dare la giusta carica ai granata nel prepartita. Un piccolo dettaglio che potrebbe aiutare i giocatori. Parlando di cose di campo, però, Coppitelli dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti: Cristian Celesia. Il difensore cresciuto a pane e Toro è squalificato e non potrà far parte della partita. Assente anche Razvan Sava. Il portiere sarà aggregato alla prima squadra nella trasferta di Udine. Il tecnico romano, quindi, dovrà ridisegnare la difesa, che a Sassuolo aveva retto bene. L'obiettivo, ora, è centrare il primo successo della gestione Coppitelli, sperando di superare la Lazio (terzultima un punto sopra). Ora, pensando di partita in partita, il Torino deve cercare di risalire una classifica che i granata non meritano sulla carta, ma una posizione migliore va meritata sul campo.