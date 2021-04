Torino, i convocati per l’Udinese: out Sirigu, Lyanco e Singo

Convocati / Nicola chiama 22 giocatori per la sfida con i bianconeri di questa sera

Sono 22 i giocatori del Torino convocati per la gara con l'Udinese in programma questa sera alle 20.45 alla Dacia Arena contro la squadra friulana di Luca Gotti. Nella lista dei convocati di Nicola non ci sono Sirigu, Lyanco e Singo: il portiere granata in settimana è risultato positivo al Covid, il difensore brasiliano è ancora out a causa di una lombalgia, mentre l'esterno ivoriano non ha ancora recuperato dal problema alretto femorale della coscia sinistra. Al posto del portiere sardo è stato chiamato Sava dalla Priumavera.