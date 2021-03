Torino, infortunio Singo: almeno quindici giorni di stop

Infortunio / Altro stop per il difensore ivoriano dopo che aveva appena superato il problema con il Covid

Ne avrà almeno per due settimane Wilfried Singo, infortunatosi in allenamento al retto femorale della coscia sinistra. Brutta tegola per il Torino, che perde nuovamente l’esterno ivoriano proprio nel momento in cui stava tornando al top dopo lo stop per Covid. Gli esami hanno interessato una distrazione muscolare, una lesione di entità non grave ma nemmeno trascurabile. Il 20enne di Denguelé salterà sicuramente il derby con la Juventus di sabato e poi anche la partita successiva contro l’Udinese. Si vedrà per Torino-Roma, gara in programma il 18 aprile.