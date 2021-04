Torino e Covid, sarebbe Sirigu il giocatore contagiato

Toro News / Secondo Repubblica Torino sarebbe il portiere ad essere stato contagiato: positività riconducibile al focolaio scoppiato in Nazionale

Secondo quanto scrive l'edizione online di Repubblica Torino, sarebbe Salvatore Sirigu il giocatore risultato positivo al Covid dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato in casa granata. Il Torino anche stavolta non ha divulgato il nome del giocatore contagiato per motivi di privacy (qui il motivo di questa discrezione del club granata), ma ovviamente è solo questione di tempo prima che il campionato renda palese di chi si tratta. Nel caso di Sirigu, che era risultato negativo dopo i tamponi effettuati sabato mattina prima del derby, la sua positività sarebbe chiaramente da ricondurre al focolaio Covid scoppiato in Nazionale che ha coinvolto altri otto elementi del gruppo squadra, tra cui gli ultimi sono Florenzi e Grifo.