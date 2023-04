Torino, la Primavera riparte da Napoli: in Campania la vittoria manca da 5 anni

Se non è un tabù poco ci manca. La Primavera del Torino domenica mattina alle 11 ripartirà da Napoli e dal Napoli di Frustalupi, una squadra che negli ultimi anni ha fatto tribolare e non poco i granata. La vittoria in casa dei partenopei manca...

Roberto Ugliono

Se non è un tabù poco ci manca. La Primavera del Torino domenica mattina alle 11 ripartirà da Napoli e dal Napoli di Frustalupi, una squadra che negli ultimi anni ha fatto tribolare e non poco i granata. La vittoria in casa dei partenopei manca addirittura da 5 anni. Era il 24 novembre 2018 quando il Toro era riuscito a vincere a Napoli grazie ai gol di Millico e De Angelis. La squadra guidata da Coppitelli riuscì poi a vincere anche al ritorno il 24 aprile e quello rimane l'ultimo successo in assoluto prima di un filotto negativo. Negli ultimi cinque incontri sono arrivate prima tre sconfitte consecutive e poi due pari di fila.

Torino, la Primavera riparte dal Napoli — L'ultimo pari era arrivato nel girone d'andata a Vercelli in una partita a lungo dominata dai ragazzi di Scurto, ma gli azzurri erano riusciti a raddrizzare la sfida nel finale agguantando l'1-1. Seppure il Napoli non stia vivendo una grande stagione (finisse ora il campionato sarebbe ai playout), il gruppo di Frustalupi è scomodo da affrontare, perché si chiude bene, non lascia spazi e riparte in contropiede.

Ma dove ci eravamo lasciati? Prima della sosta per le nazionali la Primavera del Torino aveva pareggiato a Vercelli contro il Verona e per i granata aveva segnato un super gol Aaron Ciammaglichella, che poi qualche giorno dopo ha fatto bis anche con la Nazionale. Prima della sfida agli scaligeri, i ragazzi di Scurto avevano vinto in modo convincente il derby contro la Juventus. Adesso per il Toro inizia la fase calda della stagione. Mancano 10 partite alla fine della regoular season e i ragazzi di Scurto hanno tutte le carte in regola per provare ad arrivare quanto meno seconda così da provare a partire dalle semifinali della poule scudetto. L'obiettivo primario, però, rimane centrare almeno i playoff. Lo merita tutta la squadra dopo un'annata così convincente.