Torino, la Primavera sfida il Milan per dare una svolta al suo campionato

I granata hanno bisogno di un risultato per svoltare mentalmente e riaprire il discorso salvezza

La permanenza del Torino nel Primavera 1 non dev'essere un miraggio, ma un obiettivo alla portata che occorre raggiungere a tutti i costi. Questo il messaggio lanciato dopo la Spal da Federico Coppitelli. Sabato alle 13 la partita contro il Milan sarà un'altra occasione per rilanciarsi. Potrebbe bastare un risultato positivo per ridare a questa squadra la consapevolezza nei propri mezzi, come ha spiegato sempre l'allenatore granata.

ASSENZE E RITORNO - L'aspetto mentale in questo momento è di vitale importanza. Per molti aspetti il Torino sembra rivitalizzato e l'emblema è il secondo tempo contro la Spal, quando - sotto di un uomo - i granata non si sono intimoriti e hanno provato a riaprire la partita. L'espulsione di Horvath poteva tagliare le gambe alla squadra, ma così non è stato. Per questo l'assenza dell'ungherese potrebbe non pesare. L'ex fantasista della Spal non sempre è stato un valore aggiunto e senza di lui la squadra nell'ultima partita ha girato meglio. A pesare, piuttosto, potrebbe essere l'assenza di Procopio. Il terzino sinistro resterà fuori per circa un mese dopo il problema muscolare rimediato nel riscaldamento contro la Spal. Per sostituirlo è corsa a tre al momento: Celesia, Todisco o Greco. Dovrebbe spuntarla l'ultimo, che domenica scorsa quando schierato come terzino ha fatto bene. Importante, invece, il ritorno di Celesia. Da sempre in granata, il difensore è un valore aggiunto per la squadra e uno dei giocatori con maggiore esperienza essendo al secondo anno in Primavera 1.