Torino, Ludergnani: “Meno risorse alla Prima squadra per investire nelle giovanili”

Le parole del responsabile del Settore giovanile granata in occasione dell'incontro dell'AIAC: "Non stiamo pensando a un progetto diviso in categorie, ma prevede un lavoro sequenziale negli anni. Per me questo è un credo"

Redazione Toro News

Ruggero Ludergnani, responsabile del Settore giovanile del Torino, è intervenuto nella serata di ieri - lunedì 14 marzo - all'incontro formativo organizzato a Moncalieri dall'AIAC (Associazioni Italiana Allenatori Calcio) di cui il club granata era ospite. Tanti i temi toccati dall'ex Spal, dalle innovazioni portate da sette mesi a questa parte allo sviluppo di un Settore giovanile moderno.

INNOVAZIONI - "Abbiamo fatto un grande passo avanti grazie all'inserimento di due figure professionali, che sono qua con me - ha esordito Ludergnani - Io penso che un settore giovanile debba essere diviso in aree. In questo momento, perché in due mesi non potevo fare di più e volevo anche capire l'ambiente in cui ero arrivato, ne ho inserite due: Gianmarco Ciotti, responsabile della forza, e Antonino Asta, una figura che conoscete tutti bene, il responsabile degli allenatori".

IL PROGETTO - Insieme ad Asta e a Ciotti, Ludergnani sta sviluppando un Settore giovanile che punta a essere dinamico: "Non stiamo pensando a un progetto diviso in categorie, ma prevede un lavoro sequenziale negli anni. Per me questo è un credo, l'ho detto in uno dei primi incontri con la società e lo ribadisco. Non esiste solo più la Primavera nel mondo del calcio. Iniziamo a costruire dal basso i gruppi con l'attività di base, li andiamo a implementare con i fuori regione e con ragazzi stranieri, ma non è più pensabile di non costruire gruppi che partano dal basso".

LE RISORSE - "Penso che il Torino abbia le necessità di crescere un po' nella mentalità, di strutturarsi di più - ha proseguito Ludergnani - Io vi dico con grande orgoglio che quando alzo la cornetta e parlo con una famiglia, il Torino è un grandissimo nome, lo è in tutta Italia. Noi per renderlo più competitivo, moderno e affascinante dobbiamo cambiare passo". E un nodo fondamentale in quest'ottica riguarda le risorse utilizzare per lo sviluppo del Settore giovanile: "Ci serve l'aiuto della società. La Prima squadra deve dire in primis che bisogna investire nel Settore giovanile. Bisogna che si dica "togliamo due risorse per prendere un nuovo giocatore alla Prima squadra e mettiamole nel Settore giovanile. Penso che si possa investire più nel Settore giovanile, l'ho vissuto nella precedente esperienza (alla SPAL).