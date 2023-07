Una stagione infinita per Alessandro Dellavalle. Il difensore della Primavera del Torino giocherà praticamente per 365 giorni dopo aver saputo della convocazione in azzurro per gli Europei Under 19. Una chiamata decisamente non scontata, perché mediamente i ct puntano a convocare i ragazzi che hanno fatto parte stabilmente della selezione e Dellavalle si è aggiunto solamente recentemente al gruppo. Ma non poteva essere altrimenti. Lui in passato aveva già vestito più volte la maglia azzurra e ora si può togliere la soddisfazione di partecipare a una manifestazione importante.

Torino, per Dellavalle un anno in campo: l’azzurro il premio per la stagione

La chiamata è arrivata dopo una grandissima annata. Leader difensivo del Torino, insieme a N’Guessan ha formato il tandem difensivo di una squadra che ha lottato per il titolo. La sua crescita è stata evidente ed esponenziale, ma il suo percorso parte da lontano. Parte dalle annate da sottoleva prima in Under 16, poi in Under 17 e in seguito in Primavera 1. Il tutto con un fil rouge: i gol. Già perché ‘Della’ ha sempre avuto un feeling particolare con le reti. Ne ha sempre segnate tante (nella stagione 2019/2020 addirittura due doppiette). Non è un caso questo feeling. Lui ha sempre messo in mostra ottime letture e scelte di tempo. Si vede nell’area di rigore offensiva e anche in quella difensiva. Quest’anno la consacrazione con Scurto. Ora quindi lo aspetta l’Europeo, poi il futuro. Possibile che con la riforma del Primavera 1 rimanga in granata a giocare, magari da leader assoluto della squadra. Le vie estive del mercato però sono tante e non c’è da escludere nessuno scenario.