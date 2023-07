Alessandro Dellavalle si lega al Torino: contratto fino al 2026 con opzione per un'ulteriore stagione

Alessandro Dellavalle si lega ulteriormente al Torino. Il difensore granata classe 2004, uno dei leader della Primavera di Scurto e ora in procinto di disputare gli Europei Under 19 con la maglia della Nazionale italiana, ha firmato un contratto triennale con il Torino con scadenza al 30 giugno 2026. Prevista inoltre un'opzione per un ulteriore prolungamento di una stagione, fino al 2027.