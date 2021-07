Torino e Robaldo, finalmente: c’è l’ultimo via libera, possono partire i lavori

La società granata si farà carico delle spese per i lavori su suolo pubblico per un costo di oltre mezzo milione

Il Torino avrà una casa per le giovanili. La Giunta Comunale ha dato il via libera per l’inizio dei lavori per il Robaldo, che 6 anni dopo l’aggiudicazione della concessione potrà finalmente prendere forma e diventare il centro sportivo del settore giovanile. Lo scorso 18 giugno la società granata, per mano dell’ex responsabile del settore giovanile Massimo Bava, aveva consegnato tutti gli incartamenti del progetto al Palazzo dei Lavori Pubblici e, come previsto, pochi giorni dopo la pratica è arrivata sul tavolo della Giunta.