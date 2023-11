Torino Primavera, a Orbassano arriva il Bologna: granata in cerca di continuità

Il Torino arriva galvanizzato al match contro il Bologna. Dopo tante rimonte subite i granata hanno per la prima volta in stagione saputo ribaltare il risultato a gara in corso e così arrivano con fiducia ritrovata a Orbassano. I tre punti contro il Frosinone hanno permesso inoltre alla squadra di Scurto di compiere un balzo importante in classifica, risalendo la china fino all'ottavo posto. La zona playoff è ora a 1 lunghezza di distanza, il Toro ha dimostrato di avere fame ma ora deve mostrarsi lucido e alimentare le proprie certezze trovando equilibrio nei risultati. Per questo motivo la sfida contro il Bologna è una prova di maturità che la squadra di Scurto non vuole fallire specie tra le mura amiche di Orbassano, dove l'obiettivo è riproporre quel Toro dominante visto contro il Lecce.

Primavera, a Orbassano arriva un Bologna in crisi di risultati

Il Bologna è un avversario che storicamente ha faticato nelle trasferte piemontesi. Lo scorso anno era arrivato un punto a Vercelli, conquistato su rigore dopo il momentaneo vantaggio di Ciammaglichella, ma quello è stato il primo pari in Piemonte in quasi dieci anni. Ora Scurto troverà davanti un Bologna che sta vivendo un periodo complicato, è 15esimo in classifica e ha vinto solo la gara d'esordio con il Frosinone. Ai felsinei serve quindi far punti per evitare di navigare in acque ancor più torbide. Per questo servirà un Toro attento e cinico, capace di canalizzare la fame mostrata nel finale di gara contro il Frosinone e applicarla alla sfida con il Bologna. La continuità è un fattore chiave nel campionato Primavera 1, raggiungerla è il primo imperativo per guardare sempre più in alto.