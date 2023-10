Torino Primavera, i segnali della fame: dai cambi di Scurto al gol di Gabellini

La rimonta della Primavera del Torino è stata solamente la ciliegina sulla torta (QUI il commento). Spesso abbiamo sottolineato quanto i risultati siano secondari e quanto piuttosto siano da mettere sotto i riflettori gli atteggiamenti e lo spirito della squadra. Ecco, togliamo i due gol segnati con il Frosinone in 10, facciamo finta che non siano mai esistiti. Il giudizio non sarebbe cambiato. Perché dopo il beffardo gol del vantaggio del Frosinone nell’ennesima rimonta subita, la squadra poteva disunirsi e così non è stato. I granata non hanno tirato i remi in barca, ma hanno lottato senza sosta.