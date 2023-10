Primavera, Frosinone-Torino 2-3: la rimonta questa volta è granata

Il Toro inizia in modo più propositivo rispetto al Frosinone, facendosi vedere dalle parti della porta ciociara con due incursioni di Dellavalle e Savva. La gara però rischia di prendere una piega negativa per i granata già all’8’. Bianay Balcot atterra Dixon in area, rigore netto in favore del Frosinone. Sul dischetto va Milazzo, che tenta il cucchiaio ma calcia poi altissimo lasciando il parziale sullo 0-0. Subito dopo Boccia prova a rimediare con un diagonale mancino, Abati ci arriva. Gol sbagliato e gol subito. Il Toro passa poco dopo in vantaggio. Punizione al bacio di Ruszel sul secondo palo per Dellavalle, che si inserisce bene e con il piattone supera Avella. Granata in vantaggio. Il Frosinone reagisce, ma i granata tengono bene il campo e provano subito a raddoppiare. Al 24' potrebbe anche arrivare il 2-0 dopo un bellissimo contropiede, ma a tu per tu con Avella Savva preferisce appoggiare per Ruszel, che però non si era inserito. Poco dopo al 30' il Frosinone pareggia. Rettore sbaglia in impostazione regalando palla a Dixon, la sfera arriva a Mezsargs che calcia, Abati devia e la palla si impenna, Dellavalle prova a salvare sulla linea ma viene sorpreso da un rimbalzo strano. I granata provano a reagire, ma il Frosinone tiene bene il campo.

Primavera, Frosinone-Torino: il secondo tempo

Alla ripresa Scurto si gioca subito un cambio: fuori Franzoni, dentro Njie. La frazione si accende subito quando al 49’ il Frosinone trova lo spunto del 2-1. Stoyanov anticipa l’impostazione di Acar e dal limite trova la conclusione che batte Abati. I tentativi di riscossa del Toro partono da Savva, che si accende e costringe due volte Avella al colpo di reni con un tiro a giro e una conclusione sotto la traversa deviate per un soffio. Al 57’ arriva il secondo cambio nel Torino: fuori Acar, dentro Ciammaglichella. La reazione granata arriva, ma ai ragazzi di Scurto manca solamente l'ultima giocata. Al 72' bella palla di Savva per l'inserimento di Ciammaglichella, che da buona posizione non trova la porta. Passano due minuti e Padula si divora il gol del pari: cross al bacio di Balcot proprio per la punta granata, che tutto solo manda largo. Il Toro sta bene e cresce, al 76' ci prova Longoni su punizione, la palla rimbalza davanti ad Avella che manda in corner. Dall'angolo è ancora una volta pericoloso Dellavalle. Poco dopo cambia ulteriormente la partita, perché il Frosinone rimane in 10 per l'espulsione di Paura. Il pari arriva al 90'. Dellavalle si mette le vesti del terzino e crossa benissimo per Ciammaglichella che di testa segna il 2-2, trovando anche la sua seconda rete consecutiva. Ma non finisce qui, perché 3 minuti dopo il Toro trova il gol del vantaggio con fame e con voglia. Punizione dalla trequarti messa in mezzo, serie di batti e ribatti in area, poi la torre di Savva è vincente per Gabellini che deposita in rete da due passi. Nel finale il Frosinone ci prova con la forza della disperazione, ma i granata si salvano e trovano così la vittoria in rimonta.