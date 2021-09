Torino Primavera, chi è Stenio Zanetti: cifre del colpo last-minute dal Brasile

I granata sperano di averlo in panchina già contro il Milan, una volta ottenuto il transfer l'esterno volerà verso l'Italia

TRATTATIVA - Classe 2003, Zanetti è un esterno destro offensivo prelevato dal Cruzeiro. Il giovane brasiliano è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Il contratto è già regolarmente depositato in Lega, si aspetta solo il transfer per far partire l'esterno dal Brasile. Dovrebbe arrivare entro la settimana, ma molto dipenderà dai tempi burocratici. Federico Coppitelli spera di averlo già almeno in panchina l'11 settembre per la partita contro il Milan. Zanetti è un giocatore che, a dispetto della sua giovane età, ha già una discreta esperienza in prima squadra, avendo raccolto 17 presenze dal 2020 ad oggi nel Cruzeiro (Serie B brasiliana).