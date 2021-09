Torino Primavera, il tabellone definitivo del calciomercato: la rosa completa

Si è concluso un mercato lungo e molto intenso per la Primavera del Torino, il primo della nuova gestione targata Ruggero Ludergnani. Il neo responsabile delle giovanili granata ha saputo, senza un grande budget a disposizione (come dimostrano chiaramente le operazioni compiute), portare tanti volti nuovi a disposizione di Federico Coppitelli, tra cui alcune scommesse dall'estero molto intriganti (come il brasiliano Stênio , il belga Baeten e il neozelandese Garbett ). Un calciomercato che ha avuto i suoi tempi logistici prima di prendere il largo, visto che Ludergnani prima di poter intervenire aveva bisogno di conoscere i ragazzi.

Alla fine sono quattordici i volti nuovi arrivati in granata tra prestiti (principalmente con diritto di riscatto) e acquisti a titolo definitivo (Pagani, Antolini,Akhalaia e Garbett). Interessante anche il ritorno in granata di Stojkovic, fantasista già al Torino da ragazzino che farà la spola tra prima squadra e Primavera. Ne è uscita una rosa rivoluzionata, in cui solo tredici giocatori erano al Torino nella scorsa stagione 2021/2022. Ora la palla passa a Federico Coppitelli, che nel periodo della sosta potrà continuare il suo lavoro per preparare la squadra e rendere la sconfitta di Roma solo un (preventivabile) incidente di percorso.