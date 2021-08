UFFICIALE, altri tre acquisti per la Primavera: Akhalaia, Garbett e Reali

Nuovi arrivi alla corte di Federico Coppitelli: uno per reparto

Nuovi arrivi per la Primavera di Federico Coppitellialla vigilia dell'avvio del campionato di Primavera 1 (domani appuntamento contro la Roma). Sono tutti acquisti a titolo definitivo e vanno a potenziare attacco, centrocampo e difesa. Partiamo dal reparto offensivo. E' stato acquistato Lado Akhalaia, classe 2002. L'attaccante è stato svincolato dall'Inter, dove nell'ultima stagione ha giocato 15 presenze in Primavera senza mai andare in gol. Gioca nelle nazionali giovanili moldave, lui che è nato nella capitale della Moldovia il 1° luglio di 19 anni fa.