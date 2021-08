Via al campionato Primavera, c’è Torino-Roma: esordio difficile per i granata

Coppitelli ha avuto poco tempo per lavorare con i nuovi giocatori, mentre quello dei giallorossi è un gruppo che lavora insieme da anni

Parte il campionato Primavera 1 2021/2022 ed è un nuovo inizio per la Primavera del Torino, il primo dell'era post-Bava. La società granata ha il dovere di voltare pagina dopo due annate complicate, un po' come accaduto per la prima squadra: nel 2019-2020 il coronavirus interruppe il campionato permettendo al Torino di ottenere la salvezza a tavolino, nel 2020-2021 i granata hanno dovuto soffrire fino all'ultima giornata, giocata a metà giugno, per strappare un'insperata salvezza diretta. Due mesi e mezzo dopo si riparte domani, domenica 29 agosto alle 11 allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella dove la Primavera del Torino sfiderà quella della Roma. Sarà una partita tra un cantiere aperto (il Toro) e una macchina già funzionante (i giallorossi). I giocatori della squadra di De Rossi si conoscono da anni e hanno una gran quantità di talento a disposizione, tanto che la società non ha avuto bisogno di fare un gran mercato. I granata invece non si sa ancora che tipo di struttura potranno avere. La materia prima sembra buona (i giocatori), a dirigere i lavori c'è una certezza (Federico Coppitelli) e il nuovo ingegnere (il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani) sta disegnando un progetto interessante.

TEMPO - Come detto, il Torino è stato completamente rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, tantissimi giocatori sono arrivati in questo mese di agosto. Quindi il Torino non è ancora squadra, per diventarlo avrà bisogno proprio di tempo per affinare l'intesa e comprendere al meglio i dettami di Coppitelli. Le squadre dell'allenatore romano il meglio l'hanno sempre dato dopo un po' di giornate, quando i principi di gioco sono diventato automatici. A complicare la situazione c'è stato anche il Covid, che ha fermato i granata per qualche giorno impedendo a Coppitelli, al suo staff e ai suoi ragazzi di poter lavorare.

LE NOVITÀ - Fin qui nelle amichevoli si è visto comunque un buon Torino, anche se gli avversari non sono stati di grandissimo livello. Monza e Spezia sono state le squadre più insidiose affrontate, ma non sono al livello della Roma. Il potenziale si è intravisto. Contro la Roma sarà anche un'occasione per vedere se quanto di buono visto in ritiro verrà confermato. Su tutti, la lente d'ingrandimento sarà su Thibo Baeten. L'attaccante belga è il colpo del mercato estivo e ha trascinato i granata nelle amichevoli. La curiosità rimane anche sui tanti nomi nuovi arrivati, dagli ex Inter Lindkvist e Akhalaia, all'ex Novara Pagani, finendo con gli ultimi due acquisti: il neozelandese Garbett (che ha lasciato buone impressioni nei primi scampoli di allenamento) e l'ex Entella Reali. Quest'ultimo potrebbe anche partire subito da titolare, visto che Coppitelli all'esordio dovrà fare i conti anche con una lunga lista di squalificati: Della Valle e Anton in difesa, La Marca sulla trequarti e Barbieri in attacco. Insomma, se l'esordio non è agevole già di suo sulla carta, ci sono tanti altri fattori che lo stanno rendendo ancora più complicato.