Calciomercato Torino, preso Reali dalla Virtus Entella per la Primavera

Continuano i rinforzi per la Primavera di Coppitelli, l'ultimo in ordine di tempo è il difensore dei liguri

Il mercato per rinforzare la Primavera di Federico Coppitelli prosegue incessantemente. Dopo l’acquisto del centrocampista neozelandese Matthew Garbett , è stato acquistato dalla Virtus Entella il difensore classe 2003 Stefano Reali . La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Il ragazzo aveva giocato nell’Under 16 del Milan nel 2018/19, poi era tornato all’Entella. La scorsa stagione il difensore ha accumulato molta esperienza nel campionato Primavera 2 e durante la stagione ha anche esordito tra i professionisti giocando due spezzoni di gara in Serie B. Reali da possibile avversario della Primavera del Toro in Coppa Italia, diventa un giocatore granata. Affronterà i suoi ex compagni nei trentaduesimi di finale il 26 settembre.