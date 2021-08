UFFICIALE – Torino-Roma Primavera si giocherà a Biella

La Lega Serie A ha confermato che il Pozzo-Lamarmora di Biella sarà il campo di casa per la prima dei granata

Come anticipato nei giorni scorsi, la Primavera del Torino inizierà la stagione domenica mattina contro la Roma allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella e non al De Paoli di Chieri come inizialmente comunicato dalla Lega Serie A. L'ufficializzazione arriva proprio dalla Lega che ha ricevuto dal Torino il cambio di sede. Il campo biellese sarà per le prime due gare casalinghe l'impianto di casa, poi si vedrà. Di certo la destinazione non è delle più comode.