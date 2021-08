Campo di gioco Torino Primavera, con la Roma si gioca a Biella: la situazione

La Primavera granata ha trovato un campo in cui giocare la prima giornata di campionato domenica contro la Roma

Gianluca Sartori

Il problema del campo di gioco del Torino Primavera ha trovato una soluzione (si spera) provvisoria: la prima partita di campionato contro la Roma, in programma domenica 29 agosto alle ore 11, si giocherà non al “De Paoli” di Chieri, come aveva annunciato in un primo momento la Lega Serie A, ma al “Lamarmora-Pozzo” di Biella, laddove la squadra di Coppitelli ha svolto le amichevoli del precampionato. E probabilmente la città laniera non ospiterà solo la prima partita ma anche quelle successive, in attesa di capire se questa sarà una soluzione definitiva per tutte le gare casalinghe stagionali.

DISAGI – Biella dista un’ora di macchina da Torino ed è facile comprendere come, di fatto, per il Torino si prospetterebbe in tal caso un campionato da giocare, di fatto, sempre in trasferta. I ragazzi di Coppitelli, per prepararsi alla sfida con la Roma, partiranno sabato e faranno il ritiro pre-partita a Biella. Al momento è questa la soluzione più praticabile: la prima squadra non mette a disposizione il Filadelfia, il Robaldo è ancora un progetto che vive negli incartamenti e nei rendering degli architetti, e le alternative torinesi utilizzate in precedenza sono off-limits per diverse ragioni.

LE ALTERNATIVE - A Volpiano è arrivata la Juventus, che ha una influenza anche sul campo Chisola di Vinovo; a Chieri non si è ancora trovato un punto di equilibrio con l’autorità comunale che gestisce il campo (dove comunque gioca il Chieri di Serie D) e altri terreni da gioco torinesi sono da scartare in quanto la Lega Serie A ha chiesto che i campi abbiano dimensioni da 100 a 105 metri di lunghezza e da 64 a 68 metri di larghezza. Ci sarebbe il “Nebiolo” al parco Ruffini, che però è utilizzato dai Giaguari Torino (football americano). Rimangono dunque poche possibilità per il Torino, che è costretto a chiedere ospitalità a Biella. Una situazione di certo non ideale per la squadra, che dovrà abituarsi ai disagi, e per i tifosi granata torinesi.