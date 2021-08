Primavera, Torino-Monza 3-2: vittoria in rimonta. Antolini subito in gol

Ciammaglichella e Dimarco pareggiano dopo l'iniziale svantaggio, tanti volti nuovi tra i granata

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino batte 3-2 il Monza in rimonta. Amichevole importante per la squadra di Coppitelli che non era nelle migliori condizioni. I granata, infatti, avevano fatto ieri la seconda dose del vaccino anti-Covid e la maggior parte di loro ha patito la vaccinazione.

LE SCELTE - Coppitelli lancia dal primo minuto tanti volti nuovi. In porta c'è Alberto Milan arrivato dal Cittadella, in difesa il terzino destro ex Novara Vittorio Pagani e il difensore ex Juve e Roma Nicolò Giorcelli, al cui fianco c'è Anton. A chiudere la linea difensiva c'è Gregori come terzino mancino. A centrocampo oltre a Maugeri e capitan Savini, parte da titolare anche Elvis Lindkvist (arrivato dall'Inter). Sulla trequarti Ciammaglichella e Dimarco alle spalle di Baeten.

LA PARTITA - Il Torino parte bene, nonostante sia evidente che alla squadra serva tempo per iniziare a trovare la giusta sincronia di movimenti e per conoscersi meglio. Sulla sinistra i ragazzi di Coppitelli sfondano con continuità grazie agli inserimenti di Lindkvist e alle sgroppate di Gregori, ma i granata faticano a creare vere occasioni da gol. Il Toro prova a costruire dal basso, cercando di liberare al tiro Baeten, ma il Monza chiude bene sull'attaccante belga. Al 27' i brianzoli passano in vantaggio. Perucchetti sfugge a Pagani sulla sinistra e l'ex Novara lo stende. Rigore netto poi trasformato con freddezza da Salducco. Il Torino subisce il colpo e il Monza ne approfitta quasi subito. Cross dalla sinistra di Negrini, inserimento di Perucchetti che di testa supera Milani (azione viziata da un fallo su Gregori non fischiato). Il 2-0 scuote il Toro che torna a produrre e a farsi vedere in avanti. Al 43' Ciammaglichella accorcia le distanze con un gol in mischia dopo un doppio miracolo di Rubbi su Giorcelli. Poco dopo i granata sfiorano anche il 2-2 con Dimarco, ma la sua volèe di mancino esce di poco. Il Torino chiude bene il primo tempo dando segnali di crescita importanti.

A inizio ripresa Coppitelli cambia tre giocatori. Escono Pagani e Gregori, al loro posto Rettore e Cesari, mentre a centrocampo Lindkvist viene sostituito da Akhalaia, che va in attacco e come mezzala si sposta Dimarco. Il Toro parte come aveva finito il primo tempo, attaccando e rendendosi pericoloso. Dopo pochi minuti Ciammaglichella manda in profondità Akhalaia, ma l'ex Inter spara alto. Al nono è Baeten pericoloso. Bel triangolo Akhalaia-Ciammaglichella e filtrante per il belga, che calcia a incrociare, ma non trova lo specchio dei pali. Al 66' il Toro pareggia con uno dei protagonisti: Tommaso Dimarco. Il centrocampista granata trova il pari con un bel tiro da fuori area che si infila sotto l'incrocio. Il pari fa infiammare la partita. Le due squadre si allungano per trovare il gol della vittoria. I granata hanno due occasioni con Akhalaia, che però non riesce a sfruttarle, mentre il Monza ne ha una ghiottissima con Caccavo, ma la punta dei brianzoli spara centrale (bravo comunque Velcea a respingere). Il gol del vantaggio lo trova Antolini, che sfrutta una respinta raccogliendo palla fuori area e calciando di primi insacca colpendo il primo palo. Nel finale i granata rischiano di subire il pari, ma Caccavo era in fuorigioco e il suo gol non viene convalidato. Buon test comunque per i granata, che sono riusciti a recuperare al doppio svantaggio iniziale. A Coppitelli continua a servire tempo per preparare la squadra al meglio in vista dell'esordio contro la Roma della prossima settimana, ma i miglioramenti sono evidenti.

IL TABELLINO

TORINO-MONZA 3-2

Marcatori: 28' Salducco (M), 36' Perucchetti (M), 43' Ciammaglichella (T), 66' Dimarco (T), 88' Antolini (T)

TORINO (4-3-2-1): Milan (61' Velcea); Pagani (46' Rettore), Giorcelli (64' Calò), Anton (84' Ansah), Gregori (46' Cesari, 80' Juricic); Savini (56' Antolini), Maugeri, Lindkvist (46' Akhalaia); Dimarco (76' Ientile), Ciammaglichella (76' Serra); Baeten (61' Gyimah). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Velcea, Chiarlone, Rettore, Serra, Cesari, Juricic, Ientile, Antolini, Calò, Gyimah, Akhalaia, Ansah.

MONZA (3-4-2-1): Rubbi (64' Mazza); Nobile (64' Kassama), Minotti, Donati Sarti; Agostini (28' Negrini), Dragone, Salducco (64' Favaro), Perucchetti; Dell'Acqua (64' Mento), Ferraris; Latorre (64' Caccavo). All.: Palladino. A diposizione: Mazza, Caccavo, Dilernia, Kassama, Mento, Zito, Negrini, Pandini, Riva, Inaka, Favaro.