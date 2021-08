Under-15, il via alla preparazione: lo staff di La Rocca e i 30 convocati

Anche l'Under-15 riparte in questo giovedì 19 agosto in vista della prossima stagione

Al via il lavoro della nuova Under-15 allenata da Antonio LaRocca. Il suo vice sarà Hallili Nordine, mentre curerà la parte atletica Stefano Rocchietti. Allenatore dei portieri dell'Under-15 2021/2022 Riccardo Bertolini. Gli allenamenti scattano proprio in questo giovedì 19 agosto. Ecco i 30 giocatori convocati per la preparazione estiva: