Calciomercato Torino, dall’Atalanta ecco il portiere Vismara per la Primavera

Il portiere classe 2003 sbarca sotto la Mole in prestito

Altra operazione di mercato in entrata per il Torino Primavera: come anticipato da calcioatalanta.it il direttore Ruggero Ludergnani ha chiuso per l'arrivo in prestito dall'Atalanta del portiere classe 2003 Paolo Vismara. Approda nella squadra di Federico Coppitelli dove si giocherà il posto con Alberto Milan, l'altro estremo difensore giunto pochi giorni fa dal Cittadella.