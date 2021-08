UFFICIALE – Torino, presi per la Primavera Giorcelli, Milan e Lindkvist

La società granata ha comunicato tramite i propri canali online le firme di questi tre nuovi giovani giocatori

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale le firme di tre nuovi giocatori per la propria formazione Primavera. Si tratta di Nicolò Giorcelli, difensore classe 2003, che come anticipato da Toro News nei giorni scorsi arriva in prestito secco dalla Juventus. Le novità di oggi, già annunciate in anteprima da Toro News, sono gli arrivi in granata del centrocampista classe 2002 Elvis Lindkvist e del portiere del 2003 Alberto Milan. Il Torino ha confermato le modalità di acquisto di questi due ragazzi. Per il primo è stato trovato un accordo con l'Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto mentre il secondo arriva in prestito secco dal Cittadella.