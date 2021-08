Calciomercato Torino, tre colpi per la Primavera: presi Lindkvist, Milan e Akhalaia

Il centrocampista svedese arriva in prestito con diritto di riscatto

La Primavera del Torino prende sempre più forma. Dall’Inter è stato preso Elvis Lindkvist , centrocampista e trequartista classe 2002 di origini svedesi. Il ragazzo arriva in granata in prestito con diritto di riscatto ed è già agli ordini di Coppitelli nell’amichevole contro il Monza.

Si tratta di un giocatore con doti fisiche (un metro e 83 di altezza) e tecniche interessanti. Con l’Inter nell’ultima stagione ha giocato 17 partite e segnato un gol, mentre l’anno precedente in Under 18 è sceso in campo 8 volte segnando un gol e fornendo un assist. Con il suo arrivo si può dire completato il pacchetto di centrocampo, che è il reparto più pronto in vista della stagione. La prima partita è ormai imminente, con i granata che sifderanno la Roma la prossima settimana (anche da ufficializzare il campo di gara).