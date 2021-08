Primavera, Torino-Roma 0-4: i granata incassano un poker all’esordio

I granata di Federico Coppitelli iniziano il campionato con una sconfitta contro i giallorossi

Irene Nicola

Il Torino di Federico Coppitelli esordisce in campionato con una sconfitta per 4-0 contro la Roma a Biella. Un risultato certamente pesante che va inquadrato nell'attuale situazione del granata. La Primavera del Toro è ancora un cantiere aperto e ha avuto pochissimo tempo, vista la mole di acquisti, per provare insieme i meccanismi di gioco. Con 8 giocatori nuovi su 11, tutti arrivati ad agosto tranne Baeten, i granata faticano a carburare. La Roma invece è una squadra ben rodata e si conferma tra le pretendenti al bersaglio grosso. Per il Toro in difficoltà la difesa, specialmente su Felix. In mezzo provano a lottare Di Marco e Savini, ma c'è troppa Roma per i granata, che arrivano al tiro in porta solo con un paio di conclusioni dalla distanza.

LE SCELTE - Molti esordi in casa granata per la prima di campionato. Coppitelli scende in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali c'è l'ex Roma Milan, ex della partita insieme a Giorcelli, centrale di difesa. Ad affiancare Giorcelli dietro c'è Reali, appena arrivato dall'Entella e subito in campo: è lui l'unico centrale mancino a disposizione di Coppitelli vista la squalifica di Anton. Terzino destro Pagani arrivato dal Novara, a sinistra c'è Gregori che era stato uno dei protagonisti dell'Under 18 nella passata stagione. A centrocampo Lindkvist unico volto nuovo. A chiudere il reparto Savini e Di Marco, entrambi già l'anno scorso in Primavera con Coppitelli. Sulla trequarti rinforzo dalla Prima squadra: Stojkovic. In avanti il duo Akhalaia e Baeten. Da segnalare in panchina la presenza di Amadori, arrivato dal Trento, ultimo acquisto di Ruggero Ludergnani, presente anche lui a Biella.

PRIMO TEMPO - La Roma, in campo con il 3-4-1-2, parte subito forte con Felix che da subito si presenta come uno dei maggiori pericoli per i granata insieme a Persson. Milan però è attento. Il primo tentativo granata di avvicinarsi all'area giallorossa nasce da un'incursione centrale di Di Marco, bloccato però dai centrali. All'11' al prima conclusione in porta del Toro, accolta dagli applausi dello stadio: Akhalaia si mette in proprio dalla distanza con il destro, Mastrantonio blocca agevolmente. Al 16' la Roma va vicinissima alla rete, con Felix che scatta sul filo del fuorigioco e va verso Milan in solitaria, la palla impatta contro il portiere granata, ma va verso la linea di porta. Gregori però si supera e salva tutto sulla linea. La difesa granata traballa di fronte alla velocità di Felix e subisce la pressione giallorossa. In costruzione invece il Toro non riesce a rendersi pericolo per altri tiri nello specchio. Al 22' 1-0 Roma: Oliveiras scappa in velocità sulla fascia destra, scambia con Persson che controlla e con il destro a giro sul secondo palo batte Milan. Potevano fare di più Giorcelli e Pagani sul vantaggio. Dopo l'1-0 il Toro traballa e concede altre occasioni al solito Felix. Al 29' clamorosa quella di Oliveiras, che prende la traversa; subito dopo Milan si supera su Tahirovic e devia sulla traversa da distanza ravvicinata. Al 35' il doppio vantaggio della Roma, dopo un quarto d'ora di pressing. Tahirovic con il mancino dalla distanza batte Milan, impreciso in questa occasione.

SECONDO TEMPO - La ripresa comincia sulle stesse note del primo tempo, con Persson subito al tiro contro Milan. Al 57' il Toro ha un'occasione per infastidire la Roma, con la punizione battuta direttamente in porta da Stojkovic che trova la respinta a vuoto di Mastrantonio, ma nessuno riesce ad approfittarne. Coppitelli prova a cambiare le carte in tavola, inserendo Ciammaglichella, Chiarlone e Garbett al posto di Lindkvist, Giorcelli e Stojkovic. Non basta, e la Roma riesce a trovare il 3-0 con Volpato, che dopo una palla persa banalmente da Gregori sorprende la difesa granata e Milan con la palla che passa in mezzo alle gambe del portiere granata. Al 70' una reazione del Toro c'è, con Baeten che si invola verso l'area e finisce a terra per un contatto con difensore giallorosso. L'arbitro fischia il fallo a favore dei granata e assegna la punizione dal limite, sparata alta da Akhalaia. Per gli ultimi 10' di gioco, dentro anche Antolini e Gyimah. Alla conclusione ci arriva prima Garbett, che prova a sorprendere Mastrantonio. All'86' ancora Roma con Felix che tira fuori, a finalizzare ci pensa però Rocchetti, con un gran tiro dal limite con il mancino a gonfiare la rete. Finisce 4-0 per i giallorossi, che replicano il risultato maturato proprio contro il Toro nella scorsa stagione in casa.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 0-4

Marcatori: 22' Persson (R), 36' Tahirovic (R), 66' Volpato (R), 86' Rocchetti (R)

TORINO (4-3-1-2): Milan; Pagani, Giorcelli (61' Chiarlone), Reali, Gregori (77' Antolini); Di Marco, Savini, Lindkvist (55' Ciammaglichella); Stojkovic (61' Garbett); Akhalaia (77' Gyimah), Baeten. All.: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Maugeri, Rettore, Amadori, Dolcini, Calò, Cesari

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Evangelisti, Tripi, Feratovic; Missori, Faticanti (88' Cassano), Tahirovic (81' Di Bartolo), Oliveiras (65' Rocchetti); Volpato (81' Dicorato); Persson (65' Satriano), Felix. All.: De Rossi. A disposizione: Berti, Baldi, Vicario, Morichelli, Zajsek, Ngingi, D'Alessio.

Ammoniti: 44' Akhalaia (T), 73' Faticanti (R), 75' Tahirovic (R), 90' Cassano (R)