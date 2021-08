Primavera, Amadori al Torino in prestito con diritto di riscatto

Il terzino del Trento è l'ultimo rinforzo per Coppitelli, già convocato per la partita contro la Roma

Un altro colpo di mercato per rinforzare la Primavera di Federico Coppitelli. Si tratta di Victor Amadori, terzino sinistro classe 2003 arrivato dal Trento. Amadori è arrivato a Torino in extremis, riuscendo comunque ad essere inserito nella lista dei convocati granata per la partita d'esordio in Primavera 1 contro la Roma. La formula del trasferimento in granata è il prestito con diritto di riscatto. Amadori, in panchina con la maglia numero 16, con il Trento ha collezionato nell'ultima stagione 7 presenze in Serie D, per un totale di 195'. Al Trento è arrivato Viani in prestito.