Calciomercato Torino, Vianni verso il Trento: prestito in definizione

L’attaccante classe 2001 pronto per la sua prima esperienza in Serie C

Gianluca Sartori

Il Torino sta per piazzare in Serie C un altro giovane di proprietà: si tratta di Samuele Vianni, attaccante classe 2001 che è vicino alla firma con il Trento. Vianni, reduce da un anno con la Primavera del Torino come fuoriquota, alle spalle ha un passato con le maglie di Entella e Napoli e l’anno scorso il suo ruolino di marcia è stato di 8 reti e 1 assist in 30 presenze con la Primavera granata. Vianni col Torino ha un contratto sino al 2024 e questa sarà la sua prima esperienza in una prima squadra. Salvo sorprese, la formula dovrebbe essere quella del prestito secco.