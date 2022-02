Torino Primavera, contro il Milan a caccia del primo successo del 2022

All'andata la vittoria sul Milan segnò la svolta per la Primavera di Coppitelli: ora il ritorno per provare a ritrovare il successo

Dopo due sconfitte e due pareggi la Primavera del Torino andrà a Milano per la sfida al Milan. Domani alle 13 la sfida ai rossoneri tra due squadre che hanno iniziato l'anno nuovo in modi differenti. La squadra di Giunti è in ripresa dopo un 2021 sotto le aspettative e l'unico neo del nuovo anno è stato il derby perso. I granata, invece, dopo le due sconfitte (anche per la squadra di Coppitelli una è arrivata nel derby), hanno rialzato la testa pareggiando con Lecce e Roma mettendo in mostra una crescita che fa ben sperare.

I TRE PUNTI - Ciò che manca al Toro, ora, sono solamente i tre punti. Dopo essere stato per varie giornate al secondo posto, la squadra di Coppitelli sta pian piano scivolando in classifica. Si è sempre parlato di come i valori delle squadre si somiglino e di conseguenza la stessa graduatoria è stata corta. Ora però qualche distanza si sta ricreando. Per questo motivo il Torino ora deve ritrovare il successo per poter riprendere qualche posizione. Il lavoro svolto fin qui è stato ottimo, la qualità della rosa è buona e di certo questa rosa non merita l'undicesimo posto. Risalire non è impossibile e nel campionato Primavera basta inanellare una serie di risultati positivi per riuscire a tornare in posizioni nobili.