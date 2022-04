Torino Primavera, contro il Verona per vincere prima degli scontri diretti

La corsa ai playoff entra nella fase più importante, i granata nelle ultime gare avranno solo scontri diretti

Il futuro della stagione della Primavera parte da qui, questo Torino-Verona che sabato alle 11 a Biella potrebbe dire molto sul futuro dei granata. La squadra di Coppitelli, ma con ancora Zeoli in panchina, prima di dover sfidare Juventus, Atalanta, Fiorentina e Inter per conquistare punti utili per la qualificazione ai playoff. Al momento la zona che garantirebbe al Torino di giocarsi la poule scudetto dista cinque punti. Una margine ampiamente recuperabile, ma prima di tutto servirà vincere contro il Verona.

IL MOMENTO - All'andata fu un dominio Toro, finito con un pesante 4-1 in favore dei granata (grazie anche al primo gol in Primavera di Ciammaglichella e alla doppietta di Akhalaia). Da quella partita di acqua sotto i ponti ne è passata. I granata ora faticano a trovare il gol e questo ha reso ancora più pesanti i tanti episodi sfavorevoli. Contro il Verona però arriva un Torino ferito e arrabbiato. A Napoli una svista arbitrale ha tolto ai granata la possibilità di tornare a casa con 3 punti che sarebbero risultati pesantissimi. A Biella i ragazzi di Coppitelli hanno pareggiato 3 volte e vinto 2 nelle ultime cinque gare e l'obiettivo è pareggiare il conto. Il successo sarebbe chiave. Il Torino ha bisogno di rilanciarsi per fare morale in vista del finale di stagione. Le ultime otto partite saranno molto impegnative. Quattro scontri diretti, la trasferta di Cagliari e quella di Lecce. Queste le insidie più grandi per una squadra che ora deve dimostrare di meritarsi un posto nei playoff. In passato l'ha già saputo fare, ora deve confermarsi.