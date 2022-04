Torino Primavera, contro la Fiorentina il primo match point in ottica playoff

Sabato pomeriggio la Viola sarà l'avversaria dei ragazzi di Coppitelli: un match point importante per i granata

La sconfitta di Asseminello contro la Primavera del Cagliari ha lasciato ancora di più l'amaro in bocca al Torino. Col senno di poi anche solo un punto avrebbe permesso ai granata di avvicinarsi considerevolmente alla zona playoff, a maggior ragione dopo le sconfitte di Sampdoria e Fiorentina. Sabato pomeriggio alle 14.30 a Biella proprio la Viola sarà l'avversaria dei ragazzi di Coppitelli (che tornerà dalla squalifica insieme ad Akhalaia). Un match point importante per i granata che possono mettere nel mirino la zona nobile della classifica per sperare di esserci nella fase finale della stagione.

RITORNI - La notizia migliore - oltre al fatto che i granata giocheranno in casa, dove ultimamente hanno ottenuto ottimi risultati - è che torneranno a disposizione Akhalaia e Coppitelli. Il primo in mezzo al reparto offensivo e il secondo a guidare la squadra dalla panchina. Le squalifiche ora sono state scontate e contro la Viola i granata torneranno ad avere al centro del proprio attacco l'ex Inter, che nel corso della stagione è cresciuto tantissimo. Sarà sicuramente un fattore importante. Nonostante Akhalaia non porti in dote tanti gol, è fondamentale per la costruzione della manovra grazie alla sua bravura nel difendere palla e nel farla circolare.