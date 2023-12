Torino Primavera, Dell’Aquila verso il rientro: ancora più potenziale in attacco

Dell'Aquila è stato il grande assente della prima parte di stagione del Torino. L'ex Spal si è dovuto fermare in estate per una lesione al menisco esterno del ginocchio destro, trattata con intervento chirurgico conservativo di sutura meniscale lo scorso 2 agosto. L'iter riabilitativo è stato lungo, ma Dell'Aquila vede la luce in fondo al tunnel. In questi mesi ha lavorato sodo per il rientro, senza far mai mancare il supporto ai compagni dagli spalti, fin dal ritiro di Cuneo. A Orbassano poi è sempre stato in tribuna per assistere ai match di campionato. I granata a loro volta lo avevano omaggiato nell'ultimo atto al "Silvio Piola" con Ciammaglichella che aveva sventolato la maglia numero 10 di Dell'Aquila all'indirizzo delle telecamere dedicando il gol dell'1-0. Da allora sono passati poco più di quattro mesi e si inizia a intravedere il ritorno in campo, come affermato da Scurto: "È quasi pronto, nelle prossime settimane tornerà in gruppo e sarà a nostra disposizione. Ha qualità importanti che ha già fatto vedere, starà con noi fino a fine stagione".

Torino Primavera, Dell'Aquila verso il rientro con l'obiettivo di tornare protagonista

La Primavera riassapora quindi l'idea di riavere uno dei suoi giocatori più decisivi a disposizione. Scurto pregusta allo stesso tempo un reparto offensivo che già segna e sa far divertire con ulteriore potenziale offensivo. Dell'Aquila d'altronde sa come incidere. Nella scorsa stagione aveva chiuso i giochi con 12 gol e 2 assist all'attivo (9 reti in campionato e 3 in Coppa Italia; 1 assist per competizione) in 44 presenze complessive (38 in Primavera 1, 6 in Coppa Italia). Era stato protagonista assoluto e non a caso scelto insieme a Dellavalle nella top11 del campionato Primavera. Spetterà a Scurto capire come gestire questa abbondanza, considerando i nuovi equilibri del reparto. Savva e Njie sono cresciuti e diventati perni della Primavera; si sono aggiunti Longoni, Franzoni, Gabellini e Padula. Dell'Aquila dovrà quindi rimettersi in gioco, in quale veste lo deciderà Scurto che nello scorso campionato aveva già provato l'ex Spal sulla trequarti con Savva e Njie punte, ma sta considerando tutte le opzioni, 3-4-3 visto in Coppa Italia compreso. Tempo al tempo, il primo passo sarà riassaporare il campo per dare un nuovo inizio all'avventura al Toro e tornare protagonista.