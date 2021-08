Torino Primavera, il campionato si avvicina e servono rinforzi

Baeten promette bene, ora servono altri innesti per completare la rosa. All'inizio del campionato mancano 23 giorni

Mancano ventitrè giorni all'inizio del campionato Primavera. Poco più di tre settimane e il Torino di Federico Coppitelli esordirà contro la Roma . La prima sarà molto complicata e la squadra al momento è ancora un cantiere aperto. Niente da condannare però. Fin qui Ruggero Ludergnani ha dovuto concentrarsi su questioni diverse dalle scelte tecniche, ovvero trovare tutti i campi dove far giocare le giovanili dalla Primavera in giù. Inoltre il dirigente granata e Coppitelli hanno approfittato della prima settimana di ritiro per valutare al meglio anche i 2003 l'anno scorso protagonisti di una buona stagione con l'Under 18. Ora è arrivato il momento del mercato e lo stesso direttore ha confermato in conferenza stampa che adesso la sua attenzione è tutta sul costruire la squadra migliore possibile.

RINFORZI - Il suo primo intervento sembra azzeccatissimo. Certamente c'è da andare con i piedi di piombo, ma le sensazioni lasciate da Thibo Baeten alla prima amichevole stagionale sono ottime. L'attaccante belga vede la porta e vive per il gol, oltre ad avere qualità balistiche importanti. Ora serve completare il resto della squadra. Al momento in ritiro ci sono tanti 2004 che potrebbero trovare qualche difficoltà in Primavera. Sono quindi preventivabili almeno altri 5 acquisti. In prova al momento ci sono già un difensore centrale e un terzino, oltre a un portiere classe 2004 di cui si dice un gran bene. A questi ragazzi andranno aggiunti almeno un altro centrocampista e un giocatore offensivo, che possa aiutare in avanti al meglio Baeten per farlo brillare quanto più possibile.

AMICHEVOLI - Qualcosa in rosa c'è già. Contro il Ponderano per esempio ha sorpreso Maugeri davanti alla difesa e bene ha fatto nello stesso ruolo anche Dolcini. Queste amichevoli saranno l'occasione per Coppitelli non solo per far crescere l'affiatamento della squadra per prepararla al meglio in vista del campionato, ma anche per poter valutare al meglio cosa serva e chi possa essere confermato. I test già fissati sono 3 più un quarto in fase di programmazione. Il primo sarà sabato contro la Primavera del Perugia, poi il 13 dovrebbe essere contro quella della Pro Vercelli e per il 18 i granata stanno organizzando una partita contro una squadra di pari livello. Senza il Mamma Cairo, che salterà anche quest'anno, c'è la necessità di trovare un impegno importante prima della stagione. Il tempo stringe, la squadra si sta formando. Il primo colpo di Ludergnani promette bene ed è un ottimo punto di partenza.