Torino Primavera, il fil rouge dei tre ko: un aspetto psicologico su cui lavorare

C'è sì l'aspetto positivo del fatto che contro la Primavera del Torino le partite non si possono mai definire chiuse, ma servirebbe una reazione più immediata

DIFFICOLTA' - Se si guarda in particolare alle ultime sfide con Juventus e Atalanta, un dato curioso salta all'occhio. Nel derby i granata, quando erano in vantaggio per 2-1, hanno subito 3 gol nel giro di 11 minuti. Con la Dea si è ripetuta una situazione quasi analoga, questa volta nel primo tempo: 2 gol subiti nell'arco di 10'. Con l'Inter invece i minuti che avevano intervallato le reti erano stati 18'. C'è quindi una fase di gara in cui la Primavera granata sembra mostrare difficoltà nel reagire e conseguentemente nel limitare i danni. Un limite che andrà colmato con una prova di maturità da attendersi nel futuro. Il Torino deve riuscire a gestire al meglio i momenti in cui l'avversario spinge maggiormente, per evitare blackout che possono portare, come è successo negli due match, a subire 5 gol in pochi minuti. Le attenuanti comunque ci sono: dalla stanchezza mentale che può arrivare dopo una sconfitta beffarda come quella subita contro la Juventus, a quella fisica, che inevitabilmente entra in gioco quando - come contro le nerazzurre - appena 72 ore intervallano una gara e l'altra.