Torino Primavera in casa Samp: i tre punti per blindare il secondo posto

A Bogliasco non sarà una sfida facile per la Primavera del Torino, ma la gara potrebbe anche sorridere e non poco ai granata, che se tutto dovesse andare per il verso giusto potrebbero essere aritmeticamente ai playoff da sabato mattina e iniziare a blindare il secondo posto. Prima di tutto il gruppo di Scurto dovrà vincere contro una Sampdoria altrettanto chiamata a vincere se vuole provare a disputare le fasi finali del campionato Primavera 1. Una partita resa ancora più complicata dall'assenza di Weidmann in mezzo al campo. Il francese salterà solamente una partita dopo il fallo di reazione dell'ultimo weekend. Poi sabato mattina tutti i granata avranno lo smartphone in mano per seguire con interesse le partite di Juventus e Frosinone in ottica playoff e domenica quelle di Fiorentina e Roma in ottica secondo posto.