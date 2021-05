Torino Primavera, la probabile formazione contro la Fiorentina: Continella titolare

Le possibili scelte di Coppitelli per la partita contro la Viola: possibili alcune sorprese tra gli 11 titolari

LE SCELTE - Nonostante la stanchezza dettata dal turno infrasettimanale contro il Genoa, il tecnico granata ha optato per schierare i titolari, ma con alcune modifiche. Dovrebbe tornare tra i titolari Continella, mentre Di Marco, classe 2003, a causa dell'assenza di Kryeziu per un infortunio alla mano, potrebbe avere l'opportunità di debuttare in Primavera. Insieme a Savini dovrebbero formare il centrocampo contro la Viola. Rientra in campo dal primo minuto Greco, capitano della squadra, che giocherà come terzino sinistro, mentre Todisco a destra e la coppia Spina-Celesia formerà il resto del pacchetto arretrato. Titolarissimo Karamoko. Il francese dovrebbe giocare nell'inedito ruolo di prima punta. In attacco sarà affiancato da Vianni come ala destra (anche per lui ruolo nuovo) e La Marca a sinistra. Se dovesse recuperare in tempo Kryeziu dal primo minuto, la formazione tornerebbe al classico 4-4-1-1 e giocherebbe al posto di Di Marco e a quel punto Continella scivolerebbe come esterno a destra, Vianni farebbe la punta e Karamoko il trequartista.