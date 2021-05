Primavera 1, la classifica: la Lazio perde con la Spal, il Toro rimane a +1

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo le gare di questo pomeriggio

La Lazio - scesa in campo nel primo pomeriggio - ha perso 3-1 con la Spal. Il Torino - grazie al pareggio di ieri con il Genoa - rimane dunque a +1 sui biancocelesti al terzultimo posto in classifica. Anche la Fiorentina oggi alle 15 ha disputato il match con l'Atalanta: il risultato finale è stato di 1-2 per la Viola che ha portato a casa tre punti importanti grazie ai gol di Agostinelli e Munteanu. La squadra di Alberto Aquilani - davanti al Torino in classifica - con questo risultato si è portata a quota 27 punti in classifica allungando sui granata e scavalcando il Bologna che ora è quartultimo con 25 punti. Ricordiamo inoltre che domenica alle 15 ci sarà lo scontro tra Fiorentina e Torino; ora però i granata mettono nel mirino soprattutto il quartultimo posto del Bologna, piazzamento che - visto quel che dovrebbe determinare la riforma del campionato - porterebbe alla salvezza senza passare dal playoff.