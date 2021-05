Primavera, Torino-Genoa 1-1: è un pari che sta stretto

Apre Maglione, risponde Karamoko ad inizio ripresa: i granata avrebbero meritato i tre punti

Alberto Giulini

È un pareggio che sta stretto quello della Primavera del Torino, che a Volpiano non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Genoa. Rossoblù subito in vantaggio in avvio di gara, di Karamoko il pareggio granata ad inizio ripresa.

In assenza dello squalificato Freddi Greco, Coppitelli opta per Foschi sulla corsia di sinistra a completare la linea a quattro con Todisco, Spina e Celesia. Davanti alla difesa Savini e Kryeziu, sulle fasce Lovaglio e La Marca; in avanti, Karamoko a supporto di Cancello. Pronti, via ed è subito il Genoa a passare in vantaggio, con un diagonale di Maglione che batte Sava dopo 9'. La reazione granata è affidata ad un destro da buona posizione di La Marca, che trova la risposta di Agostino. Pochi minuti più tardi è Foschi a mancare la deviazione decisiva sotto porta sugli sviluppi di calcio d'angolo. A fare la partita sono quindi i granata, bravi a spingere soprattutto con le giocate di Lovaglio sulla destra. Al 37' episodio dubbio nell'area granata: il Genoa trova il gol del raddoppio, il guardalinee segnala il fuorigioco dopo qualche secondo di tentennamento. Si va dunque a riposo sullo 0-1.

In avvio di ripresa è subito il Genoa a sfiorare il raddoppio, ma Estrella manda clamorosamente a lato a tu per tu con Sava. Al 7' arriva il meritato pareggio granata: Cancello conquista un rigore, Karamoko sbaglia ma insacca sulla ribattuta. Al 25' Coppitelli si gioca la prima carta dalla panchina: Lovaglio lascia spazio a Vianni. Quindi è il turno del giovanissimo Ciammaglichella (classe 2005), che rileva La Marca. Gli ospiti vanno quindi vicini al vantaggio con Boli, che penetra in area ma non sorprende Sava sul primo palo. Quindi nel finale alza bandiera bianca Celesia, colpito durissimo da Gjini: in campo Nagy e nell'occasione anche Continella per Kyeziu. Nel finale grande occasione per Cancello, che trova la risposta di Agostino sul primo palo. Si chiude dunque con un pareggio che nel complesso sta stretto ai granata, che staccano comunque di un punto la Lazio in campo domani.