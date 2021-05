Primavera 1, la classifica: Torino al momento in zona playout

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 al termine delle sfide del mercoledì di questo turno infrasettimanale

Il Torino Primavera nella sfida di oggi contro il Genoa, terminata 1-1, ottiene un pareggio che consente ai granata di salire a 20 punti in classifica. Almeno per il momento i granata raggiungono la zona playout e quindi mantengono viva la speranza di raggiungere la salvezza. Per essere certo di questa posizione, però, il Toro dovrà aspettare il risultato della Lazio che è a quota 19 punti a -1 dai granata ma con una partita in meno.